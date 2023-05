La Région bruxelloise veut respecter l’accord de majorité concernant le métro 3: «Pas un manque d’ambition, mais on ne peut pas financer ce projet tout seul»

La ministre de la Mobilité Elke Van den Brandt a rappelé que le métro pouvait résoudre les problèmes actuels sur le tronçon nord-sud, dont la capacité est déjà à son maximum. « Je respecte l’accord de majorité, mais cela ne veut pas dire que l’on ne va pas se poser de questions légitimes sur les moyens de financer ce projet et sur son impact dans les quartiers. Ce n’est pas un jeu politique pour les habitants mais un projet de vie. On veut bien gérer ce projet de métro. »

Si le tronçon Nord-Albert est bloqué à cause du problème sous le palais du Midi, le tronçon-Nord-Bordet ne possède pas encore de permis d’urbanisme. « On étudie les offres, la décision est attendue pour 2024 », ajoute la ministre.

Beliris a reçu deux offres pour la réalisation de sept stations et du tunnel. La préparation du chantier de 4.5 kilomètres avait été confiée à Beliris. « Sa dernière estimation était de 817 millions d’euros. Les offres reçues portent un montant de deux milliards. Le gouvernement bruxellois a réaffirmé sa volonté d’aller au bout de ce projet, mais nous sommes inquiets au niveau du budget », souligne Elke Van den Brandt, qui prend acte des montants. « Beliris estime qu’il y a une importante marge de négociation. On demande aux experts de Beliris et de la Stib d’analyser ces offres pour comprendre ce grand écart de prix. »

Le gouvernement fédéral finance une partie du projet de métro via Beliris, à hauteur de 50 millions par an. « Les 444 millions de Beliris représentent moins de 10 % du coût total du projet. On demande plus. Ce n’est pas un manque d’ambition mais une réalité, on ne peut pas financer ce projet tout seul. Cela demande des soutiens externes. On va demander au fédéral un apport à hauteur du rôle que joue Bruxelles », conclut la ministre.