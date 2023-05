La rue Erpent-Val à Namur restera à double sens, 555 personnes ont voté pour cette option: «Nous nous réservons le droit de contester ces résultats», réagit Pierre Grisard, du Comité CMAEV

Depuis plusieurs années, le CMAEV (Comité pour une Mobilité Apaisée dans Erpent Village) demandait à la Ville de réagir face à la circulation de transit que connaît le vieil Erpent via la rue Erpent-Val. Le comité mettait en avant des chiffres importants de trafic, de même que des limitations de vitesse non-respectées. Après avoir notamment placé une partie de cette voirie en zone 30 et posé des ralentisseurs, la Ville avait donc décidé de tester la mise en sens unique de la rue.

Très vite, des voix se sont élevées contre cette solution via un autre collectif de riverains. Pour trancher, le bourgmestre a proposé un vote à destination de tous les habitants d’Erpent-Village. De la sorte, le résultat serait le reflet de la volonté réelle et mesurable des habitants, premiers concernés par la décision, avait-il expliqué. Tout en précisant que le double sens de circulation de la rue d’Erpent-Val ayant toujours prévalu jusqu’ici et la police ayant exprimé un avis défavorable à sa mise en sens unique, la mise en sens unique définitive ne se réaliserait que si au moins 60 % des habitants votent en sa faveur.