Les cafetiers du Marché-aux-Herbes investissent 36.000 euros dans leur programmation Doudou 2023

Vendredi, place à la soirée « We love Doudou » avec Dave Jay, Tchitchel et Fab D.

Samedi, c’est la Dragon’s night fever avec Sacha et Andy, Valeuu, Joker, Slam et Max C.

Dimanche, à partir de 11 h, apéro du dragon et retransmission du combat sur écran géant. À partir de 13 h, pop et hit music non-stop avec Jo et Max, Bruno et Orel, Vivian, Aron V.

Le lundi, c’est la Giga boum 2 pour rivaliser avec la Doudou Sound party prévue sur la Grand-Place. En têtes d’affiche, le Marché vous propose donc Nicky Sanchez et Daddy K.