Une maman sous le choc après avoir appris que des enseignants se moquaient du prénom «de chien» de son fils: «Je lui ai dit tout de suite et elle a éclaté en sanglots»

« Ma sœur est extrêmement axée sur la famille et a passé tout l’été à préparer son fils pour l’école », explique-t-elle sur le réseau social Reddit. « Il était ravi d’aller à l’école. Il a vraiment apprécié sa première semaine et s’est fait de nouveaux amis. Il a dit qu’il aimait vraiment son nouveau professeur. » Mais alors qu’elle se tenait devant les portes de l’école en attendant de récupérer les enfants, elle a entendu deux enseignants rire dans une salle de classe.

« Je les ai entendus parler des enfants dans leurs salles de classe et dire si certains d’entre eux étaient ‘mauvais’ et j’ai entendu le professeur de mon neveu dire ‘non, mais l’un des miens porte le nom d’un chien’ » poursuit-elle. « L’autre professeur a demandé ce que c’était et elle a dit Benji, en parlant de mon neveu. J’étais sous le choc et dégoûtée ! »

En rentrant, elle a tout raconté à sa sœur. « Je lui ai dit tout de suite et elle a éclaté en sanglots », relate-t-elle. Cette histoire a d’ailleurs suscité de nombreuses réactions indignées, et des messages de soutien envers la maman. « Benji est un nom incroyable et ne me fait certainement pas penser à un nom de chien ! », a réagi un internaute. « J’en parlerais au directeur ou aux professeurs eux-mêmes, et je dirais que vous les avez entendus », a conseillé un autre.