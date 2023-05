Citroën C5 : Maintenant en hybride 48V

D’ordinaire, les systèmes microhybrides 48V n’ont qu’un apport très limité sur le fonctionnement d’une voiture. Ils servent en général à relancer le moteur plus efficacement dans les phases Stop&Start, voire à assister le moteur dans l’effort dans un petit nombre de situations. Celui-ci est différent, car il a la capacité, comme un système « Full hybride » de faire rouler la voiture en mode 100% électrique, et même de la mettre en mouvement.

Jeep

Dans le groupe Stellantis, ce système a été inauguré par les Jeep Compass et Renegade, avant d’être également déployé chez Fiat, Alfa Romeo, Peugeot et Opel. Le voici donc qui apparait sous le capot du Citroën C5, ce qui constituera une alternative sensiblement plus abordable à la version hybride rechargeable. Associé à un moteur essence 1.2 litre, le système consiste en une boîte automatique robotisée, qui intègre un moteur électrique de 21 kW. La puissance cumulée est de 136 ch. Comme nous le disions, le véhicule pourra rouler en mode 100% électrique dans bien des situations, grâce à quoi il revendique des émissions de CO2 de 129 g/km. Son prix n’est pas encore connu.