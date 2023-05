La Fiat 600 surprise en plein tournage

La Fiat 600 sera officiellement dévoilée le 4 juillet prochain. Mais le constructeur a déjà lancé la production de la campagne de communication, et c’est alors qu’elle était en plein tournage d’une pub télé qu’un passant indiscret l’a photographiée, sans le moindre camouflage. On découvre un visage qui conserve les traits typiques de la famille 500, évidemment dans son interprétation plus moderne, comme sur la 500 électrique. Pour le reste, la silhouette de crossover est effectivement très proche de celle du 500X. Et de là, nait une question.

Car alors que les deux versions de la 500 cohabitent encore au catalogue, il serait étonnant qu’il en soit de même pour la 600 et la 500X. La 600 partage en effet la base technique de la Jeep Avenger, qui n’est certes vendue qu’en électrique sur de nombreux marchés, mais existe également en version essence en Italie et en Espagne. Notre petit doigt nous a d’ailleurs dit qu’une Avenger essence hybride pourrait finalement être commercialisée chez nous. Bref, le constructeur pourrait-il simultanément vendre la 600 et la 500X, ou en profitera-t-il pour laisser cette dernière partir à la retraite après une longue carrière démarrée en 2014 ? Réponse le 4 juillet.