La France a sa première « giga-usine » de batteries

Aujourd’hui a été inaugurée à Billy-Berclau, dans le Pas-de-Calais, une première partie du site d’ACC (Automotive Cells Company), une co-entreprise fondée par Stellantis, Mercedes et TotalEnergies. Cette usine de batteries automobiles a nécessité un investissement de 2 milliards d’euros, dont à peu près la moitié a été financée par l’Etat et les pouvoirs locaux. A terme, elle devrait s’étendre sur 180.000 m², et employer quelques 2000 personnes.

500.000 voitures par an

Cette usine est une première dans une région également choisie par Renault pour y établir sa propre usine de batteries, et où des entreprises chinoises et taïwanaises envisagent aussi de s’implanter. La France pourrait ainsi devenir l’un des piliers de l’Europe dans sa volonté de s’affranchir de l’Asie pour la fourniture de batteries automobiles. L’usine ACC sera mise en service dès cet été, avec 600 employés. La production à grande échelle devrait être lancée avant la fin de l’année, avec pour objectif d’atteindre jusqu’à 40 GWh de batteries par an, soit de quoi équiper quelque 500.000 voitures.