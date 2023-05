Test - The Mageseeker: quand «League of Legends» se met au pixel art!

C’est d’autant plus vrai depuis qu’ils ont opté pour un développement de jeux en parallèle à celui de leur Moba avec Riot Forge. Tous réunis par l’appellation « A League of Legends Story », ces jeux (qu’on qualifiera de spin-offs) sont réalisés à l’aide d’autres studios spécialisés dans différents genres vidéoludiques.

Ces dernières années, Riot Games ne cesse de surprendre en diversifiant son contenu de bien des façons, comme c’est notamment le cas avec sa série d’animation « Arcane » (sur Netflix) ayant fait un carton, son mode de jeu « Teamfight Tactics » ou encore d’autres jeux free-to-play tels que « Valorant » et « Legends of Runeterra ».

Disponible sur PlayStation 4 et 5, Xbox One et Series, Nintendo Switch et PC, c’est le troisième spin-off de la licence après «Hextech Mayem» et «Ruined King». - Riot Forge

Une diversité accrue et qualitative !

Après la sortie du jeu de rythme mettant en scène Ziggs, du jeu d’aventure en tour par tour avec de nombreux héros comme Miss Fortune, Illaoi ou encore Viego… c’est au tour de Sylas d’avoir droit à sa propre adaptation vidéoludique.

Dans un tout autre style que le Moba ou que les précédents spin-offs, cette nouvelle sortie, développée par le studio espagnol Digital Sun (notamment connu pour avoir réalisé « Moonlighter »), offre une expérience inédite en plein cœur de l’univers de la licence.

En effet, « The Mageseeker » est un jeu de type Action-RPG se jouant exclusivement en solo et au sein duquel vous découvrirez toute l’histoire de Sylas, le mage révolutionnaire et déchaîné de « League of Legends ».

Le pixel art, un choix dépaysant mais payant

Ayant un rendu aux petits oignons, la direction artistique a opté pour un parti-pris aussi astucieux qu’inattendu afin de raconter cette aventure inédite. Entièrement en 2D, et plus particulièrement en pixel art, il vous sera très agréable de parcourir les différents tableaux aux décors variés, ainsi que d’y découvrir le bestiaire éclectique qui s’y trouve.

Parcourez des centaines de tableaux aux graphismes somptueux et léchés au pixel près. - Riot Forge

En outre, au-delà d’un design haut en couleur, il est d’autant plus savoureux d’entendre une version française qualitative, ainsi que des mélodies harmonieuses berçant les tympans.

La magie vaincra !

Les pouvoirs de Sylas ont toujours été un fardeau depuis qu’il est jeune. Emprisonné depuis des années dans les geôles de Demacia parce qu’il détient la capacité de lancer des sorts, il va enfin parvenir à se libérer de ses chaînes. Assoiffé de vengeance contre les inquisiteurs de la magie, il parcourra différentes contrées afin de mener à bien une révolution contre l’ordre établi, et ainsi réhabiliter la place des magiciens dans la société.

Alliez-vous à d’autres combattants pour courroucer les traqueurs. - Riot Forge

Pour ce faire, le magicien puisera dans sa force et sa rage. Tout comme dans « League of Legends », il fera usage de ses chaînes afin de se déplacer ou bien d’attaquer au corps-à-corps, ainsi que de ses sorts, dont sa célèbre aptitude à copier les compétences de ses adversaires. Combinée à un système de faiblesse des adversaires selon la magie qu’ils utilisent, cette dernière capacité est véritablement le cœur du jeu. À utiliser avec intelligence, elle permettra de venir à bout de tous ceux qui se dresseront sur le périple vindicatif de Sylas.

Les mécaniques de jeu sont fluides et permettent des affrontements haletants nécessitant une bonne connaissance de la magie et de vos ennemis. Afin de les affaiblir et de les vaincre plus facilement, vous devrez alterner entre les six différents types de magie (le feu, la foudre, l’air, la glace, la nature et le mystique) car chaque élément est le talon d’Achille d’un autre.

Domptez les éléments afin d’annihiler vos ennemis en deux temps trois mouvements. - Riot Forge

Par exemple, il vous sera plus facile de vaincre un mage de feu avec des sorts de glace plutôt qu’avec la même nature de compétences que lui. Ce qui oblige à s’adapter et à varier ses aptitudes en fonction des lieux que le héros explorera et des ennemis qu’il y rencontrera. D’autant plus que les adversaires disposent également d’une robustesse variable, ce qui rend primordial l’ordre des éliminations pour en venir à bout lorsqu’ils sont nombreux sur le champs de bataille. L’alternance entre des opposants classiques et des boss aux patterns variés rend le tout encore plus intéressant et dynamique, et ce, avec une difficulté bien réelle.

Une nouvelle réussite en terres inconnues

Avec ce troisième spin-off abordant un troisième genre vidéoludique, Riot Games est en train de constituer un « League of Legends Video Game Univers » riche en éclectisme. En réunissant des propositions qualitatives et variées, qui sont réalisées à l’aide de studios indépendants maîtrisant leur sujet, l’éditeur offre un catalogue de plus en plus fourni autour de sa licence.

«The Mageseeker» est une expérience en pixel art qui vaut le détour et qui devrait satisfaire tous les fans du genre. - Riot Forge

Disponible sur toutes les plateformes en vigueur, « The Mageseeker » est une belle découverte permettant d’explorer, une fois de plus, d’autres facettes de l’univers de « League of Legends ».

En vous accompagnant durant une bonne dizaine d’heures, dans un style retro rappelant les jeux d’antan, le plaisir est au rendez-vous tout au long de cette aventure rythmée par les combats et la quête de vengeance de Sylas.

Ce nouveau spin-off est donc une petite pépite qui devrait ravir la communauté du célèbre Moba, mais également permettre à la franchise d’attirer un nouveau public.