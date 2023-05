22 véhicules contrôlés lors d’une opération ce samedi à Jemeppe-sur-Sambre

La zone a publié ses résultats sur sa page Facebook, 97 véhicules ont été vérifiés et 22 d’entre eux ont fait l’objet d’un contrôle. Parmi les 22 conducteurs pointés, 6 d’entre eux ont été soumis à l’éthylotest et ils étaient tous « safe».

Ce samedi, une patrouille de la zone de police locale de Jemeppe-sur-Sambre a mené une série de contrôles routiers dans plusieurs endroits de la commune. L’opération s’est déroulée durant l’après-midi et le début de soirée sur le parking de l’Athénée Royal, à la rue de l’Hospice à Spy, au carrefour de la route de Ham et de la route d’Eghezée et enfin de manière itinérante.

Le statut de la zone de police sur Facebook fait mention d’un commentaire du chef de corps faisant fonction, Frédéric Henry, à propos de ces opérations : « En tant que chef de corps, je me dois d’être attentif aux ressentis de la population jemeppoise. Le dernier moniteur de sécurité a encore démontré que l’insécurité routière était une préoccupation importante pour nos concitoyennes et concitoyens. Dans cette optique, il est primordial d’en tenir compte et d’afficher notre présence sur le terrain et d’agir. »