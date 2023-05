Groupe HELORA: le cabinet d’architectes a été désigné pour le nouvel hôpital de Jemappes

« Pour rappel, les hôpitaux du Pôle Hospitalier Jolimont et du CHU Ambroise Paré fusionneront le 1er juillet. Ensemble, ils ont pour objectif de construire le futur des soins de santé sur leur territoire. Offrir et développer des soins performants, accessibles à tous est la mission fondamentale de HELORA », indique le groupe dans un communiqué.

Lire aussi La fusion du réseau hospitalier Helora est désormais officielle: voici ce que cela va changer pour les patients de Mons-Borinage et du Centre (vidéo)

« À ce jour, aucun hôpital ou groupement hospitalier ne bénéficie de bâtiments pensés de la même manière et avec la même esthétique. Ce sera donc une première pour un réseau de soins en Wallonie ! Choisir un seul bureau d’architectes présente de multiples avantages. Il garantit notamment la cohérence architecturale intérieure et extérieure entre les différentes implémentations. La standardisation d’un maximum de fonctions telles que les chambres, les locaux de soins, les salles d’opération… permettront aussi une réduction massive des coûts de production en plus de faciliter l’évolution des patients et du personnel au sein des sites ».

Personnel impliqué

Le personnel a été impliqué dans ce choix des architectes. « Une centaine de personnes, tous profils confondus, a participé à cette réflexion. Suite aux échanges réalisés autour des projets remis, c’est celui du cabinet Archipelago et de ses partenaires (VK Architects + Engineers et Tractebel) qui a été retenu ! »

Lire aussi le-nouveau-logipole-des-hopitaux-helora-en-quelques-chiffres

Archipelago dispose d’une expérience de plus de 60 ans. « Le cabinet a notamment travaillé à la reconstruction du CHU Saint-Pierre, de l’UZ Leuven ou encore à la transformation et l’extension du CHwapi », précise HELORA.

Le groupe hospitalier a démarré les premières réunions afin de planifier les prochaines étapes clés : planning, vision stratégique, groupes de réflexion…

À La Louvière, sur le site de Longtain, les travaux vont bientôt commencer « avec les aménagements urbains et débuter le semis de plantations », d’ici quelques semaines.

Création du Logipôle

Une autre étape importante dans la construction du réseau HELORA : la création fin avril de l’intercommunale du Logipôle. « La Ville de Mons, de Saint-Ghislain, les communes de Frameries, Quaregnon, Colfontaine, Quévy, le CHUPMB, HELORA ainsi que 3 ASBL du Groupe Jolimont constituent les associés fondateurs ».

Pour rappel, à l’horizon 2027, un logipôle verra le jour sur le site de Geothermia à Mons. Il regroupera les activités des cuisines, blanchisseries et des magasins des hôpitaux HELORA et du CHUPMB. « Cette structure publique permettra d’améliorer la qualité des produits et des services proposés, de réduire notre empreinte environnementale grâce aux énergies renouvelables présentes sur le site, de développer économiquement notre région et de créer des emplois ».

Lire aussi un-nouvel-hopital-va-sortir-de-terre-jemappes-lavenue-wilson

Et la suite ?

« En parallèle au projet infrastructures, les discussions se poursuivent au sein de tous les départements. De nombreuses avancées sont réalisées en matière de ressources humaines et en pleine collaboration avec les partenaires sociaux, les secteurs transversaux se rencontrent afin de discuter de la mutualisation et l’uniformisation de certaines tâches, le projet médical est analysé sous tous les angles ».

Et de conclure : « Par l’ensemble de ces actions, HELORA confirme sa volonté d’être plus qu’un réseau hospitalier mais un acteur majeur des villes dans lesquelles il est implémenté. En l’espace de deux ans, il aura réussi le pari de réunir sous une bannière près de 7.000 collaborateurs et médecins pour offrir à sa population ce qu’il y a de mieux en matière de santé ! »

Les futurs sites du réseau HELORA seront situés :

- à La Louvière, sur le site de Longtain

- à Mons, sur l’Avenue Wilson

- à Warquignies, sur son site actuel

- à Nivelles, dans le quartier du « Bois de l’Hôpital »