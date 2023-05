Sécurité à la Sainte-Rolende de Gerpinnes: un bilan positif, avec quatre arrestations administratives

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

La Sainte-Rolende a été un réel succès, c’est le moins que l’on puisse dire : la météo a été plus que clémente en ce week-end de Pentecôte, les compagnies se sont montrées sous leur meilleur jour, et le public était heureux et nombreux sur l’ensemble du parcours.