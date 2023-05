Lionel Messi de retour au Barça cet été? «Nous allons bientôt le rencontrer»

Le contrat de Messi avec le Paris Saint-Germain expire à la fin de cette saison et ne sera pas renouvelé. Il avait déjà été question d’un éventuel retour en Catalogne, mais au début du mois, un transfert en Arabie saoudite a été évoqué, où il pourrait gagner jusqu’à 400 millions d’euros par an. C’est le double de ce que Cristiano Ronaldo gagne à Al-Nassr depuis l’hiver dernier.

Un retour au FC Barcelone est difficile en raison de la situation financière des Catalans. À l’été 2021, les larmes aux yeux, Messi avait fermé les portes du Camp Nou derrière lui pour rejoindre gratuitement le PSG. L’impact financier de la crise du COVID avait frappé les Catalans de plein fouet et Messi était tout simplement devenu inabordable. L’Inter Miami et son club d’origine, les Newell’s Old Boys de Rosario, ont également été cités comme des destinations possibles.