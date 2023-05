Nouveau projet éolien dans les Hauts-Pays: cinq éoliennes sur Dour et Honnelles

« Le site choisi, sur le territoire des communes de Honnelles et de Dour entre les villages de Montignies-sur-Roc, Athis et Wihéries, présente de nombreux atouts propices au développement éolien », détaille la société Luminus. Selon ces derniers, le site choisi est à grande distance des zones d’habitat, a un bon potentiel venteux et donc un très bon potentiel de production d’énergie renouvelable et une bonne accessibilité.

D’une capacité maximale de 4,2 MW par éolienne, la production estimée de ces 5 nouvelles éoliennes est de 42.000.000 kWh par an, soit l’équivalent des besoins en électricité d’environ 12.000 familles. Ces machines permettraient une économie de 6.000 tonnes équivalents CO2 par an par rapport aux émissions moyennes du mix électrique belge. Une économie est comparable aux émissions d’environ 2.100 voitures diesel, estime Luminus.

Ce mardi, Luminus organise une réunion d’information préalable pour les riverains et les instances communales de Honnelles et de Dour. À l’occasion de cette réunion, les participants recevront des informations sur le contenu du projet ainsi que sur la méthodologie utilisée lors de l’étude d’incidences sur l’environnement.

« Les crises géopolitique, climatique et énergétique que nous traversons nous imposent d’accélérer nos réflexions et surtout nos actions. Elles ont une même solution : réduire la consommation totale d’énergie fossile. Comment ? Via la sobriété énergétique, le déploiement des énergies renouvelables et l’électrification de notre société. Qui dit électrification, dit aussi une plus grande demande d’électricité. Nous devrons produire trois fois plus d’électricité qu’aujourd’hui d’ici 2050 », justifie Luminus qui veut « transformer en profondeur la société pour parvenir à une réduction des émissions de gaz à effet de serre d’au moins 55 % pour 2030. »