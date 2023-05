Tout allait bien dans la vie de Liese, une Belge de 30 ans, avant que le terrible diagnostic ne tombe: «La première chose que j’ai dite au médecin, c’est que je ne voulais pas finir dans un fauteuil roulant»

« La première chose que j’ai dite au médecin, en pleurant, c’est que je ne voulais pas finir dans un fauteuil roulant », se souvient Liese, atteinte de sclérose en plaques dite « rémittente ». C’est en mars 2022 que le diagnostic est tombé.

« Je travaillais encore comme infirmière à domicile à l’époque et je m’étais levée le matin avec une vision floue à l’œil droit. Je me suis dit que j’avais souvent la migraine. J’ai pris un cachet et je suis partie pour mon service », se souvient-elle. Le lendemain, elle ne voyait plus du tout de son oeil droit. Au terme d’une batterie de tests qui a duré trois jours, les médecins ont mis les mots sur la mal qui la rongeait.