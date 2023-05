Petra De Sutter veut un «manager de crise» chez bpost: «Le nouveau CEO devra exceller en matière d’intégrité et de gestion de crise»

Mardi matin, Mme De Sutter a reçu les représentants syndicaux de l’entreprise publique. La ministre tient à ce que ces derniers soient informés des audits internes menés en ce moment chez bpost.

« Les facteurs et les autres employés sont le moteur de bpost », a-t-elle fait savoir. « Grâce à ceux-ci, l’entreprise est sur la bonne voie et il ne faut pas parler d’eux comme s’ils n’étaient pas là. Les enquêtes internes doivent faire l’objet d’un dialogue ouvert avec chaque employé. Et les syndicats peuvent aider (dans le processus). »