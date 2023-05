Incendie dans les Hautes Fagnes: «Un seul hélicoptère ne suffit pas pour éteindre l’incendie dans les Fagnes»

Contrairement à ce qu’imaginaient et espéraient les services de secours sur place, la présence d’un seul hélicoptère ne suffit pas et ne permet pas l’extinction des flammes dans les zones difficilement accessibles, a indiqué Francis Cloth, commandant de la zone de la Communauté germanophone, à l’agence de presse Belga.

Des nombreux pompiers belges et allemands sont toujours présents, tout comme la protection civile. Ils arrosent préventivement certaines zones de manière à empêcher le feu de se développer et d’atteindre des territoires plus sensibles au niveau de la biodiversité.