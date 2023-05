À partir du jeudi 1er juin, le chantier du tram à Liège bascule du côté Opera et provoquera de gros changements dans la circulation au centre-ville

La rue Neujean est étroite et également occupée par un chantier. - L.G.

Prévu au départ pour début mai, l’important changement dans la circulation autour de l’Opéra va débuter ce premier juin et durera jusqu’à la fin août. Le chantier du tram va, en effet, basculer côté Opéra, en remontant le boulevard de la Sauvenière jusqu’à hauteur de la rue de la Montagne.

En venant du boulevard d’Avroy puis Sauvenière, à partir de la rue de la Montagne, il ne sera provisoirement plus possible de continuer tout droit vers l’Opéra. Une déviation temporaire sera donc mise en place un peu avant, via la place Xavier-Neujean et la rue Hamal, pour rejoindre le rond-point de l’Opéra.

La traversée du boulevard de la Sauvenière vers la place de la République française restera alors toujours possible. Ce n’est pas encore maintenant qu’elles deviendront pour toujours des culs-de-sac.

Cette déviation sera également empruntée par les bus de la ligne nº1 et nº48. Afin de garantir la fluidité du trafic, il sera essentiel de respecter les zones de stationnement sur la place Xavier Neujean. Les commerces et les parkings Neujean, Central Park et de l’Opéra resteront accessibles.

Sens unique, rue Joffre

Autre conséquence importante et définitive celle-là dès ce lundi 5 juin, la zone de chantier qui passera côté FNAC entraînera la mise en sens unique de la rue vers l’Opéra dans sa configuration définitive. Il ne sera donc plus jamais possible de passer de l’Opéra vers la place Saint-Lambert.

Voici donc trois itinéraires conseillés pour rejoindre la gare Liège-Saint-Lambert en venant du centre-ville :

1. En venant du boulevard d’Avroy, le chemin à emprunter sera via la trémie Sainte-Marie et la sortie Burenville pour redescendre vers la place Saint-Lambert.

2 : En venant des quais, le parcours se fera via la Batte, la rue des Aveugles et la rue Hors-Château.

3 : En venant de l’Opéra, un circuit empruntant le rond-point et la rue des Prémontrés et l’avenue Maurice Destenay permettra de rejoindre l’itinéraire nº1.