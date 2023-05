Thomas Meunier: «Pour moi, Kevin De Bruyne doit gagner le Ballon d’Or, mais il n’utilise pas assez son image»

Qui remportera le Ballon d’Or 2023 ? Champions d’Angleterre avec Manchester City, et toujours en course pour réaliser le triplé, Kevin De Bruyne et Erling Haaland font naturellement partie des principaux favoris pour remporter le trophée, d’autant plus en cas de succès en finale de la FA Cup et de la Ligue des champions.

Mais lequel des deux Cityzens mériterait le plus d’être couronné ? Thomas Meunier, qui a côtoyé Erling Haaland à Dortmund et Kevin De Bruyne en sélection, dévoile sa préférence.