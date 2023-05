La Wallonie octroie plusieurs milliers d’euros pour trois établissements qui accueillent des personnes en situation de handicap à Liège

La Wallonie mène en permanence des projets d’investissements pour accueillir la journée ou en résidence des jeunes et des adultes en situation de handicap.

Afin de permettre à ces institutions de mener à bien leurs travaux, le gouvernement wallon vient de dégager des montants complémentaires de plus de 4,4 millions d’euros. À Liège, trois établissements vont bénéficier de ces aides supplémentaires : Le Maillon à Liège (214.000 euros), Foyer Marthe et Marie à Sprimont (155.000 euros) et Les Grillons à Chaudfontaine (32.000 euros).