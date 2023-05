Des locataires réclament les frais d’agence indûment payés à Tournai et Mouscron: «Ces démarches, je les fais pour nous mais aussi pour tous les autres»

Lire aussi Claudy Putman et Johnny Vanhoutte reconnus coupables de vols avec violence et du meurtre de Grégory Doucet au Bas-Quartier à Tournai

Pas de paiement, pas d’appartement

Désormais, Philippe a emménagé avec sa compagne, Martine. Pour ce nouveau bien, ils sont confrontés à la même problématique. Cette fois, c’est un montant de 750 € qui leur a été réclamé, quelques jours avant d’apprendre l’illégalité de ces frais d’agence, sous menace de ne pas recevoir les clés. Au total, ce sont donc près de 1.200 € que le couple a payés indûment. « C’est du vol ! On se sent complètement lésés. Je trouve cela fort qu’en plus ces frais varient en fonction du montant du loyer, pour réaliser le même travail au final », ajoutent Martine et Philippe.