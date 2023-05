Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Dans ce Roland-Garros 2023 qui prend le soleil d’entrée, on pensait que Novak Djokovic s’était mis stratégiquement à l’ombre, laissant les Daniil Medvedev, Holger Rune, Stéfanos Tsitsipás et surtout Carlos Alcaraz s’exposer à la radiation de la pression, maintenant que Rafael Nadal n’est plus là pour se mettre tout seul sous le parasol.

Mais il a suffi d’un match, d’une sortie de court et d’une signature en soutien au Kosovo, «cœur de la Serbie», sur la caméra témoin pour voir le numéro 3 mondial, mais numéro 1 en polémiques, reprendre le devant de la scène. Le nord du Kosovo est le théâtre depuis plusieurs jours d’affrontements entre des membres de la force internationale, emmenée par l’Otan (KFOR) et des manifestants serbes qui refusent l’indépendance du Kosovo, proclamée en 2008, et réclament le départ de maires albanais de la région.