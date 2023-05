Chayenne Van Aarle, vous êtes actuellement en Turquie pour refaire votre poitrine. Pourquoi ?

Je trouvais qu’auparavant j’avais des seins comme des «mandarines». Cela ne me dérangeait pas tant que ça, je n’étais pas malheureuse pour la cause. Mais depuis mon grave accident de voiture, ma vision sur la vie a changé. Et j’ai moi-même changé. J’ai pris conscience qu’il fallait faire les choses pour soi-même et non pour les autres. J’avais envie de refaire mes seins et donc je me suis fait opérer.