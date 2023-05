Le casse-tête wallon des panneaux enfin décrypté

Recommençons à zéro. Avec l’aide de quelques experts, nous vous proposons une série de contenus pour bien choisir vos panneaux, comprendre l’onduleur et le décrochage, maîtriser la tarification, appréhender les batteries, etc.

Disons le tout net, les autorités wallonnes n’ont pas perdu que la bataille des certificats verts et des changements de règles du jour au lendemain, elles ont aussi perdu la bataille de la communication et de la lisibilité.

Quand faut-il remplacer ses panneaux?

Sauf si vous les attaquez au marteau, il y a peu de chances que vos panneaux cassent un jour ou qu’ils arrêtent de produire. Jean-François Delvosal est training manager chez Rexel, un des plus gros grossistes électriques du pays. C’est depuis le dépôt central du groupe à Kain, qu’il nous éclaire. « Les panneaux d’aujourd’hui ont en général une puissance de 400Wc mais, si ça tombe, votre voisin a des panneaux de la génération précédente, des 150 Wc qui produisent encore. Le panneau est composé de silicium, il y a certes un peu d’usure mais il produit toujours un peu. »

Bien sûr, aucun panneau n’est éternel. Pour estimer sa trajectoire et comprendre le futur, les installateurs évoquent souvent un « rendement linéaire » à 15-20 ans. Ça veut dire quoi ? « Quand on dit qu’un panneau a une capacité de 400Wc, on parle en fait d’une capacité d’usine. Votre panneau peut produire cela dans des conditions XYZ qu’il ne rencontrera jamais dans la réalité et c’est sur base de ces calculs qu’on peut définir sa capacité à produire et en quelle quantité sur les 20 prochaines années. »