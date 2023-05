Elise Mertens avant son match au 2e tour de Roland-Garros: «Je devrai hausser mon niveau de jeu»

«Je sais que je devrai hausser mon niveau», avait raconté Mertens après sa victoire 6-1, 6-4 au premier tour contre une autre lucky loser des qualifications, la Slovaque Viktoria Hruncakova (WTA 136). «Mais j’ai deux jours pour y travailler et cela ne peut qu’aller mieux», avait-elle ajouté, espérant surtout que le service serait compris cette fois-ci. «Oui, le service était vraiment compliqué (46% de premières balles et 11 doubles fautes, ndlr). Je n’avais également pas beaucoup de sensations dans mes frappes et j’étais un peu trop loin de ma ligne de fond. Je sais que j’ai toujours un plan B, avec ma défense et ma combativité, mais c’est le plan A qui doit fonctionner pour les prochains matches.»