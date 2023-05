À Braine-le-Comte, on peut louer une parcelle de 68 m2 de potager pour 1€ par jour

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

L’initiative, originale, remonte à 2022 : il est possible de louer une parcelle de potager à l’entrée de ville Braine-le-Comte, afin de faire pousser ses propres légumes. Et sur une surface conséquente : 68 mètres carrés exactement, pour la modique somme de 365 euros par an, soit 1 euro par jour.

Cette idée est celle d’Élisabeth Mouchart, qui possède un grand terrain au 222 de la rue d’Horrues, où se situe également une écurie hébergeant une centaine de chevaux. Écurie que cette vétérinaire de formation avait l’habitude de gérer jusqu’il y a quelques années, quand un accident la contraignit à modifier sa trajectoire professionnelle.