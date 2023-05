La E411 en partie bloquée entre Spontin et Assesse suite à un accident entre un camion et une voiture

Ce mardi vers 17h26, les pompiers de la zone Dinaphi ont été appelés pour un gros accident sur la E411 entre Spontin et Assesse et en direction de Bruxelles. Une voiture et un camion se sont percutés. Selon la zone de secours, le chauffeur du camion et le conducteur ont tous les deux été blessés et transportés en milieu hospitalier.

La circulation est perturbée. - Dinaphi