Le Lions Club Tournai Cathédrale organise son 59e gala de cinéma ce vendredi à Imagix Tournai

Le gala de cinéma est un des grands rendez-vous de l’année du Lions Clubs Tournai Cathédrale. « Au total, nous avons déjà diffusé 114 films depuis le premier gala et l’année prochaine, nous en serons déjà à 60. Nous sommes une quarantaine dans le club et Philippe Delhaye est aux manettes de ce gala. La recette est toujours la même : un bar à champagne avant les films, ouvert dès 19h pour ceux qui le désirent, puis nos sympathisants ont le choix entre trois films et leur place leur donne ensuite accès au buffet. Ce dernier est réalisé par nos membres, tout est fait maison ! », confie Richard Paris, membre du Lions. Les membres du Lions Club Tournai Cathédrale espèrent cette année attirer 700 personnes.

Lire aussi Johakim Chajia devient secrétaire général adjoint du réseau Solidaris Mons et Wallonie picarde

Comme chaque année, le groupe s’est réuni pour choisir trois films, tous français. Il y a d’abord Mon Crime, de François Ozon, avec entre autres Fabrice Lucchini, Dany Boon, Isabelle Huppert ou André Dussolier. L’intrigue se déroule dans les années 30 à Paris, où une jeune actrice est accusée du meurtre d’un producteur. Elle est aidée par une jeune avocate au chômage et est acquittée pour légitime défense, jusqu’à ce que la vérité éclate au grand jour. Le second film s’intitule Revoir Paris, d’Alice Winocour, avec Virginie Effira et Benoît Magimel. « À Paris, Mia est prise dans un attentat dans une brasserie. Trois mois plus tard, alors qu’elle n’a toujours pas réussi à reprendre le cours de sa vie et qu’elle ne se souvient de l’événement que par bribes, elle décide d’enquêter dans sa mémoire pour retrouver le chemin du bonheur ». Le troisième film est un drame, « De grandes espérances » de Sylvain Desclous, avec Rebecca Marder, Benjamin Lavernhe et Emmanuelle Bercot.