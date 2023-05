Georges-Louis Bouchez: «Réduisons le nombre de ministres et de députés»

Cette campagne électorale a démarré très tôt. Cela peut-il nuire aux gros dossiers comme celui de la réforme fiscale ?

Je ne fais pas de distinction entre la période électorale et le reste. Le rôle d’un parti, c’est sans cesse de convaincre, d’expliquer, d’être en lien avec la population. Les gens ne sont pas idiots, ils comprennent que si certains changent de comportement, de discours, à six mois de l’échéance, quelque chose ne tourne pas rond. Quant à la vie des gouvernements, j’ai été clair le 1ᵉʳ mai : il faut qu’ils travaillent jusqu’au dernier jour. Pas question d’arrêter six mois ou un an avant. On est payé jusqu’au bout. Donc il faut aller jusqu’au bout et les urgences sont là (…) Par contre, il y a des partis qui, par exemple, font un stop total sur le travail et l’emploi. Le PS ne veut pas réformer le chômage. Ces éléments vont demeurer, ce ne sera pas forcément plus dur mais pas plus simple non plus.