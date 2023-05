Rock the Glass Bar revient à la Verrerie à Braine-le-Comte… et cette fois sans restrictions!

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Lancé pour la première fois en 2020 à la Verrerie à Braine-le-Comte, le tout nouveau festival Rock the Glass Bar avait été victime, comme bien d’autres, de la pandémie de covid-19. Sa chance fut néanmoins d’avoir été programmé entre les deux premiers confinements. Il avait pu se dérouler, sur deux soirées, les 4 et 5 septembre 2020, avec une jauge limitée et la panoplie de mesures sanitaires.

Près de trois ans plus tard, le contexte est radicalement différent : Rock the Glass Bar revient à la Verrerie, dans le format initialement imaginé sur un seul jour, le 10 juin, rêvé par La Verrerie, Xaad asbl et le Centre culturel de Braine-le-Comte. Sans jauge minimaliste ou autre restriction sanitaire ! Au programme, quatre concerts, du rock bien évidemment, mais aussi de la musique indépendante, un blind test à 17h30.