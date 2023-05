La Wallonie réfléchit à un budget récurrent pour l’entretien de ses infrastructures: «Aujourd’hui, il faut taper du poing sur la table et il faut que ça avance. Tous ces dossiers qui traînent, ça devient insupportable»

Il y était interpellé par plusieurs députés MR, soutenus par Les Engagés, inquiets du report de nombreux chantiers au sud du pays. « Au 15 décembre, quelque 300 projets du Plan Mobilité et Infrastructures pour tous 2020-2026 étaient déjà retardés et on ne voit rien bouger pour 2023 », a ainsi déploré le chef de groupe du MR au parlement wallon, Jean-Paul Wahl.

« On a l’impression que ça bloque à tous les étages. Il faut qu’une dynamique se mette en place et ça, c’est la responsabilité du ministre » même si la législature a été marquée par un enchaînement de crises, a poursuivi le chef de file libéral en pointant également « la lourdeur de la structure administrative ».