Prime pouvoir d’achat, voitures électriques, retrait de permis... Voici tout ce qui change ce jeudi 1er juin

Du nouveau pour votre pouvoir d’achat. Depuis ce 1er juin, vous faites peut-être partie des heureux bénéficiaires d’une prime « pouvoir d’achat », octroyée par votre employeur.

Prime pouvoir d’achat. D’un montant de maximum 750 euros dans les entreprises qui ont réalisé des bénéfices exceptionnellement élevés (500 euros dans celles aux bénéfices élevés, NdlR), elle peut être octroyée sous forme d’un chèque utilisable dans le cadre du réseau existant de chèques-repas et d’éco-chèques. Si votre entreprise opte pour cette option, vous pourrez recevoir ce chèque d’ici la fin de l’année et l’utiliser jusqu’au 31 décembre 2024.

Passer à l’électrique. Ce jeudi, de nouvelles dispositions sont aussi entrée en vigueur au niveau de la mobilité. Tout d’abord, les règles pour transformer une voiture thermique en voiture électrique sont simplifiées. Mais il faudra encore patienter un peu pour que l’homologation soit complètement opérationnelle.

La balle est maintenant dans le camp des régions qui doivent adopter leur propre cadre normatif « dans les plus brefs délais », selon le ministre fédéral de la Mobilité, Georges Gilkinet.

Retrait de permis. Le ministre Ecolo a récemment fait passer une autre mesure d’application dès ce 1er juin : le retrait de permis immédiat pour une durée de 15 jours dès 1,2 gramme d’alcool par litre de sang. Au lieu de 1,5 actuellement. D’après le cabinet du ministre, cela correspondant à une consommation de 4 à 5 verres d’alcool. Une indication qui peut bien évidemment varier en fonction du sexe, de l’âge ou encore de la corpulence.

L’objectif de la mesure est de vaincre la banalisation de l’alcool au volant, trop souvent observée en Belgique, selon l’Institut pour la sécurité routière, Vias.

Théoriquement, un retrait de 15 jours pouvait déjà être d’application dès 1,2 gramme mais cela se produisait dans les faits très rarement. À partir de ce jeudi, c’est donc systématique.

Crédit-temps durci. Autre gros changement à noter pour le mois de juin : un durcissement des conditions pour avoir accès au crédit-temps pour soins à un enfant. Alors qu’actuellement les parents peuvent y prétendre après deux ans de carrière, ils devront à l’avenir patienter un an de plus. Rappelons que le droit aux allocations a également été réduit de 51 à 48 mois. Et que ce crédit temps ne peut être pris à temps plein qu’à condition que l’enfant ait moins de 5 ans, contre 8 auparavant.

En 2022, 31.170 parents ont eu accès à ce crédit-temps d’après les statistiques de l’Onem. Cette année, on recense plus de 30.700 bénéficiaires au cours des trois premiers mois.

Crédits à la consommation. Les tarifs maximaux des crédits à la consommation augmentent à partir de ce 1er juin 2023. Les taux annuels effectifs globaux (TAEG) maximaux légaux pour les ouvertures de crédit, parmi lesquelles ce qu’on appelle les «cartes de crédit» à remboursement étalé et la possibilité d’aller en négatif sur un compte à vue, augmentent de 1,5 point de pourcentage, précise l’administration. Cela signifie que ces ouvertures de crédit vont croître si elles sont assorties d’un taux débiteur variable et que le TAEG correspond au maximum, ce qui est souvent le cas.

Les TAEG maximaux pour les prêts et les ventes à tempérament et pour le crédit-bail jusqu’à 1.250 euros augmentent de 2,5 points de pourcentage et ceux de plus de 1.250 euros de 2 points de pourcentage.

Les nouveaux maxima sont seulement applicables aux nouveaux contrats de crédit et aux contrats de crédits existants avec un taux débiteur variable. Ils ne s’appliquent donc pas aux contrats existants avec un taux débiteur fixe.