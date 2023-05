Une partie de Vpharma quitte Verviers pour le zoning des Plénesses

Mais attention, ce n’est qu’un pan de l’activité de Vpharma qui a déménagé. « Le siège social reste rue de Magombroux », insiste Hélène Gorria, la directrice. « C’est la logistique, notre dépôt qui concentre la livraison des médicaments pour nos officines qui part aux Plénesses. On a modernisé notre outil en y allant. On va gagner de l’espace rue de Mangombroux. » Difficile de comparer la place dont bénéficiait le service avant avec celle qu’il a maintenant. « Ce déménagement ouvre de nouvelles perspectives de développement pour le groupe Vpharma avec plus de 2.000 m2 exploités pour son activité de grossiste. » Rue de Mangombroux, le grossiste était éparpillé sur plusieurs étages.

« Ce nouveau site offre également un accès plus aisé notamment pour les fournisseurs. Il permet de plus, d’optimiser la logistique de Vpharma avec des installations modernes, répondants aux normes actuelles et offrant plus de confort de travail aux collaborateurs. » Les capacités de développement sont également bien plus fortes qu’avant, note Hélène Gorria qui rappelle que le site de Mangombroux avait également été victime des inondations en juillet 2021.