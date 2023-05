Tracteurs, bâillons, banderoles... Les opposants au projet Envirolead débarquent en plein conseil communal de Mons!

La plupart des manifestants portaient un bâillon blanc pour faire passer un message : dire que les citoyens ne peuvent rien faire...

« On nous demande de faire confiance à la Région wallonne. Or, elle a donné le permis sans avoir reçu au préalable l'étude d'impact sur la santé », commente Gérald Vanderlin, porte-parole des riverains, déterminé à se faire entendre. Quelques minutes plus tard, après l'entrée remarquée des manifestants, une délégation a été reçue sur le champ par les échevins Maxime Pourtois et Catherine Marneffe.