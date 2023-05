S’il y a trop de travaux, les cerisiers du Japon du Casino de Spa pourraient ne pas y survivre, mais ce n’est pas l’objectif de la ville

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Si l’on en croit les réseaux sociaux, les Spadois aiment leurs arbres. On peut les comprendre, dans une période de réchauffement climatique, rien ne vaut un peu de verdure. Alors quand ils pensent que l’on va couper des arbres dans les jardins du Casino, on assiste à une véritable levée de boucliers. Sur les réseaux sociaux, une pétition est même lancée pour les soutenir. La majorité crie à qui veut l’entendre que les arbres ne sont pas menacés et la bourgmestre parle même de désinformation et de danger pour la démocratie. Qu’en est-il réellement ?