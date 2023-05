François Heureux remplacé par Marie Vancutsem : qui est-elle? Depuis le mois d’avril, François Hereux, qui anime Matin Première de 6 à 9h, n’est plus à l’antenne pour des raisons personnelles. Il est remplacé par la journaliste Marie Vancutsem

Par Sudinfo

Il y a quelques semaines, vous étiez nombreux à nous demander les raisons de l’absence prolongée du François Heureux, qui anime chaque jour Matin Première, la matinale de la RTBF. Que nos lecteurs et auditeurs de Matin Première se rassurent : non, François Heureux n’est pas malade et encore moins viré. Il est absent pour des « raisons personnelles ». « Aucun problème » Mais cette abasence se prolongent. Nous avons repris contact avec la chaîne publique qui ignore quand le journaliste sera de retour à l’antenne. Mais la RTBF se veut rassurante. «Il s’agit toujours d’un problème d’ordre purement privé. Il n’y a aucun problème entre la RTBF et François Heureux. Il est difficile de communiquer sur une date précise de son retour. A ce stade, tout est organisé pour que le remplacement soit assuré au mieux», nous précise-t-on.

C’est la journaliste Marie Vancutsem a pris la relève le temps de son absence, parfois relayée par Sophie Brems et Pascal Claude. Un remplacement qui n’est pas passé inaperçu. Il faut dire que Matin Première, en plus d’être la « vitrine » de la Première, attire chaque matin quelque 150.000 auditeurs entre 6h et 9h.

Qui est Marie Vancutsem ? Marie Vancutsem, diplômée en journalisme à Louvain-la-Neuve, a commencé sa carrière professionnelle à la RTBF d’une part, au JT pour l’émission Niouzz. Avant de remplacer François Heureux, elle intervenait déjà régulièrement dans la matinale.