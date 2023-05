Mondelez et son patron belge blacklistés par l’Ukraine

Dirk Van De Put avait expliqué la semaine dernière que la décision de rester actif ou non en Russie avait été « de loin la plus dure » de sa carrière. « Les pertes financières auraient été énormes », a-t-il justifié. Et au-delà de l’aspect financier, ç’aurait été « un drame humain ».

« 90 % de ce que nous vendons en Russie y est également produit. Nous employons dans le pays 3.000 personnes, et nous nous procurons les matières premières auprès de 10.000 agriculteurs. »

Un nouveau coup dur et un mauvais coup de com pour Mondelez, déjà fortement critiquée après avoir voulu augmenter les prix de ses produits en renégociant avec le groupe Colruyt. Une hausse que Colruyt a refusée, l’estimant non justifiée alors que les coûts des matières premières et de l’énergie baissent. Les négociations entre le fournisseur et le distributeur n’ont toujours pas permis d’aboutir à un accord.