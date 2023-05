Le Diable rouge Romelu Lukaku se rapproche d’une sulfureuse rappeuse américaine: les photos qui laissent peu de place au doute… (photos)

Le Diable rouge n’a pas l’habitude d’étaler sa vie privée dans les magazines ou sur les réseaux sociaux. Au contraire. La naissance de son deuxième fils, il l’a annoncée dans une interview un an plus tard ! « Romeo a quatre ans et Jordan a un an », expliquait-il ainsi il y a quelques jours. L’aîné est le fruit de sa relation avec sa compagne de l’époque, Sarah Mens, avec qui il est resté en couple de 2016 à 2020. Sarah, une jeune Hollandaise rencontrée à Miami, l’avait suivi à Manchester puis à Milan…

Pour Jordan, aucune indication n’a filtré sur l’identité de sa maman, tant « Big Rom » tient à séparer sa vie privée de sa vie sur les terrains de foot. « Il y a beaucoup de footballeurs qui aiment séparer leur job et leur vie privée et je suis l’un d’entre eux », disait-il dans une interview.

Depuis Sarah, on lui avait prêté une liaison avec une influenceuse anglaise, Shani Jamilah qu’il avait emmenée en vacances en Sardaigne en 2021. On l’avait aussi vu devant une bijouterie avec une autre jeune femme, alimentant les rumeurs de fiançailles… Mais Romelu se concentrait surtout sur le ballon rond et ses prouesses sous le maillot de l’Inter.

Célibataire depuis quelques mois, l’attaquant des Diables aurait donc retrouvé l’amour. Et pas avec n’importe qui ! Ce lundi, au mariage de son coéquipier de l’Inter et champion du monde avec l’Argentine Lautaro Martinez, Romelu a été filmé assis à côté de Megan Thee Stallion. Un peu plus tard, on a vu les deux tourtereaux très proches et en grande conversation à l’extérieur du château loué par l’heureux couple… Trop de coïncidences, alors que la jeune femme avait été vue il y a quelques semaines à un match de l’Inter et que sa présence avait déjà suscité des questions.

Romelu (30 ans) et sa belle (28 ans) auraient en fait été présentés par le rappeur Jay-Z, le mari de Beyoncé, dont Romelu est un ami proche et qui n’est autre que le boss du label qui a signé Megan. Car la nouvelle amie de l’ancien Anderlechtois connaît une belle carrière musicale.

Megan, c’est un mélange de Cardy B et de Missy Elliott, si on peut dire. Elle a fait la couverture du Elle américain. Elle adore provoquer et choquer, par ses tenues et ses textes dans lesquels elle ne tourne pas autour du pot. Comme dans son titre « Her », où elle chante « J’en n’ai rien à f* si ces p* ne m’aiment pas parce que je suis belle comme tout (…) Mon corps est si beau, ils me demandent « Qui l’a fait ? » Mais tout est naturel, actuel, factuel ».

Et si la belle n’a pas sa langue en poche, elle a dû essayer de nombreux coups durs dans sa vie, parmi lesquels une violente dispute avec son ex, un rappeur canadien, en 2020, durant laquelle il a sorti un revolver et lu a tiré dans les pieds, lui occasionnant une sérieuse blessure. Megan a gagné son procès contre cet ex l’an dernier. Une épreuve dont elle est ressortie encore plus forte.

