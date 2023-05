Avec Dries Mertens, Galatasaray remporte le championnat de Turquie pour la 23e fois (vidéo)

Le Galatasaray de Dries Mertens est devenu champion de Turquie pour la 23e fois de son histoire, mardi, après s’être largement imposé (1-4) sur le terrain d’Ankaragücü lors de la 36e journée.

À une journée de la fin, le club le plus titré de Turquie, avec 82 points, ne peut plus être rejoint par son dauphin et grand rival Fenerbahçe (77 points), privé de sacre depuis 2014. Quatre ans après leur dernier titre, les Lions d’Istanbul se qualifient directement pour la prochaine Ligue des champions. Les joueurs d’Okan Buruk célébreront leur sacre dimanche devant leur bouillant public rouge et or lors du derby d’Istanbul face à Fenerbahçe.