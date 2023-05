«Bide», «incompétence», «assassin»: les réactions au plan de stationnement provisoire à Verviers n’ont pas manqué!

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Si on a déjà connu des débats plus tendus en la matière, les échanges sur le point du stationnement à Verviers ont tout de même tenu leurs promesses, lors du conseil communal ! Le collège a en effet soumis son plan provisoire pour assurer le timing dans la reprise du parking par le public et ainsi éviter une situation d’anarchie passé le 19 août. On relève deux changements par rapport à la situation actuelle : gratuité la première heure et fin des parkings postpaid.

Les réactions des conseillers n’ont pas manqué et ne sont pas des plus flatteuses malgré les explications fournies par le bourgmestre f.f.