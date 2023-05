Noah Makembo courtisé par Dortmund: la jeune pépite du Standard a pris une décision concernant son avenir!

Terriblement courtisé, Noah Makembo (16 ans), considéré comme l’un des plus grands talents de l’Académie du Standard, pouvait rejoindre cet été l’Union Berlin et Dortmund, où l’ancien Anderlechtois Julien Duranville avait assuré sa publicité et loué ses qualités footballistiques. Mieux, un contrat lui avait été proposé, à des conditions financières sur lesquelles le club liégeois ne pouvait évidemment s’aligner. Mais le jeune milieu offensif du Standard et son entourage, dont son paternel qui gère sa carrière, ont décidé de ne pas céder aux sirènes allemandes et de demeurer au Standard, où celui qui est le capitaine de l’équipe belge de moins de 16 ans devrait signer ce mercredi un contrat professionnel de 2 ans assorti d’une 3e saison en option en faveur de son club de cœur.

de videos

Noah Makembo, qui souhaitait aussi terminer ses études secondaires, aura donc privilégié au final le projet sportif proposé par le Standard, qui n’a plus sorti depuis longtemps un joueur à vocation offensive et l’intégrera dans un premier temps à sa 2e équipe pro, le SL16.