Ecolo reporte son élection coprésidentielle à 2025

Le rendez-vous est même reporté au-delà des élections communales qui se dérouleront en octobre 2024. L’échéance a été fixée à février 2025. Une décision prise à l’initiative du tandem Maouane/Nollet lui-même, à 48 voix pour et 6 abstentions, ajoute l’entourage de la coprésidence. Le parti doit être en ordre de marche dès les premiers jours du combat électoral qui s’annonce, justifie-t-on.

Il n’en sera rien, a décidé le conseil de fédérations du parti vendredi dernier. Les Verts francophones reportent le scrutin interne au-delà des prochaines élections fédérales, régionales et européennes, révèle L’Echo mercredi.

Se pose également une question de la responsabilité politique de la coprésidence qui fera des résultats d’Ecolo aux élections du 9 juin 2024 le juge de son bilan présidentiel, ajoute une source interne. Chez les Verts, dont la progression de 2019 avait permis de monter au pouvoir au fédéral comme dans les régions wallonne et bruxelloise, on s’attend à un ressac après une législature difficile marquée par un changement de cap dans le débat sur le nucléaire et la démission de l’ex-secrétaire d’État Sarah Schlitz.