La moitié des femmes ayant des symptômes de ménopause éprouvent des difficultés au travail: «Le contenu et l’organisation du travail peuvent être adaptés»

Près de neuf travailleuses ménopausées sur 10 (87,6 %) sont actuellement ou ont été confrontées par le passé à des symptômes liés à la ménopause, tels que des bouffées de chaleur, des raideurs articulaires, de la fatigue ou des troubles du sommeil. Pour 55,3 % d’entre elles, ces symptômes entraînent également une gêne au travail.

Les femmes qui éprouvent une gêne dans l’exercice de leurs fonctions en raison des symptômes de la ménopause ont des besoins de récupération plus importants, souligne l’étude. Elles enregistrent également des scores de burn-out plus élevés (47,4 sur 100) et ont été plus souvent absentes (76,1 %) au cours des 12 derniers mois que les femmes présentant des symptômes de la ménopause sans gêne au travail (35,0 sur 100 et 57,1 %, respectivement), pointent l’UGent et Securex.