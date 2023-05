La capsule SpaceX de retour sur Terre avec son premier astronaute saoudien

Pour la première fois, un homme et une femme d’Arabie saoudite étaient également à bord : l’astronaute Rayana Barnawi et son collègue Ali al-Qarni. Rayana Barnawi est la première femme astronaute saoudienne.

Au total, quatre membres d’équipage avaient rejoint les sept astronautes déjà à bord de la station spatiale (trois Russes, trois Américains et un Émirati). Ils y sont restés 10 jours et ont mené plus de 20 expériences sur la santé, le développement durable et la technologie.