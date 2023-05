Le choc après la découverte du corps sans vie d’Iris, 23 ans, dans une rivière: «Il faut que l’on retrouve absolument ceux qui lui ont fait»

Thèse criminelle confirmée

Selon Le Parisien, l’autopsie qui a été réalisée permet de confirmer la thèse criminelle.

Du côté de la famille de la jeune femme, c’est le choc : « J’ai appris l’identité dimanche matin… j’étais à la pêche et ma mère m’a appelée pour me dire : c’est elle, c’est Iris. Je me suis dit que c’était absolument inimaginable. Un vrai cauchemar. Comme toute la famille, on en a vraiment gros sur le cœur », a expliqué un membre à nos confrères.

Le soir de sa disparition, Iris avait passé la soirée dans un bar qu’elle avait l’habitude de fréquenter, avance pour sa part le Télégramme. À la fermeture, elle s’est retrouvée avec 3 hommes qui n’étaient « pas des clients habituels ». D’après le personnel, Iris n’était pas dans son état normal.

La dernière trace de la jeune femme remonte à 3h30 du matin cette nuit-là. Elle était alors avec deux des trois hommes avait qui elle avait passé la soirée. « Qu’est-il arrivé à notre Iris ? Il faut que l’on retrouve absolument ceux qui lui ont fait ça ! », s’exclame un proche dans les colonnes du Parisien.