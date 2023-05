A 82 ans, Al Pacino et sa jeune compagne de 29 ans vont devenir parents

Rappelons qu’Al Pacino est déjà papa de trois autres enfants : Julie Marie, 33 ans, née de ses amours avec la professeure de théâtre Jan Tarrant, et les jumeaux Anton et Olivia, 22 ans, fruits de son union avec la comédienne Beverly D’Angelo. « Je m’occupe d’eux, je fais partie de leur vie », avait rassuré la star hollywoodienne dans le New Yorker, en 2014. « Quand je ne le suis pas, ça me rend triste, et eux aussi sont tristes. »