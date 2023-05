Un véhicule abandonné prend feu rue de la Gare à Amay

Ce mardi soir, vers 23h30, les pompiers et la police locale ont été sollicités pour un feu de véhicule rue de la Gare à Amay. Une Hyundai Santa Fe de 2004 non immatriculée et non assurée, laissée à l’abandon, était en effet en train de prendre feu.

Le feu s’est limité à l’avant du véhicule, au niveau du compartiment du moteur et de la roue avant gauche.