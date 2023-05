Thomas Naessens et Nathalie De Swaef tireront la liste Ecolo-Groen pour les prochaines élections à Jette

Thomas Naessens « Depuis 20 ans, Ecolo-Groen améliore significativement la qualité de vie des Jettois et Jettoises. Notre volonté est de continuer à faire de Jette une commune où chacun se sent bienet où il fait bon vivre tout en tenant compte des enjeux climatiques, sociaux et démocratiques actuels. Avec l’ensemble de nos membres, avec Nathalie et l’énergie qu’elle déploie pour permettre à chaque Jettois ; investir son quartier, avec Bernard et son expertise que tout le monde à Jette lui reconnaît, je me réjouis de partir rapidement à la rencontre de tous les Jettois et Jettoises pour construire et présenter un projet politique fort et cohérent. », a déclaré Thomas Naessens.

« Les écologistes ont contribué ces dernières années à la nécessaire transformation de Jette. Je pense par exemple au bilan de Bernard en matière d’embellissement des rues jettoises, son investissement dans les grands chantiers communaux (tram 9, place du Miroir, etc) et son action en faveur de la lutte contre les effets du changement climatique. Avec Thomas et Bernard, je veux aller à la rencontre des habitants pour partager avec plus de Jettois les valeurs qui nous portent », poursuit Nathalie De Swaef.