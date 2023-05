110 pompiers ont lutté toute la nuit contre l’incendie dans les Fagnes

« Toute la nuit, 40 pompiers belges et 70 Allemands ont continué à lutter contre les flammes. Ils étaient renforcés par la Protection Civile, la zone de police Weser-Göhl, la police fédérale et le Département Nature et Forêt de la Région Wallone », indique le gouverneur dans un communiqué ce mercredi matin.