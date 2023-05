Incident au-dessus de la mer de Chine méridionale: Pékin dénonce une «provocation» américaine

« Ces manoeuvres provocatrices et dangereuses sont la source des problèmes de sécurité maritime », a assuré Mao Ning, une porte-parole du ministère des Affaires étrangères, estimant que « les États-Unis devraient immédiatement cesser ces dangereuses provocations ».

L’incident intervient à un moment de tensions déjà élevées entre Pékin et Washington sur des questions comme Taïwan ou le survol d’un ballon chinois au-dessus du territoire américain en début d’année.

« L’envoi fréquent et sur une longue période par les États-Unis de navires et d’avions afin d’effectuer une surveillance rapprochée de la Chine porte gravement atteinte à la souveraineté et à la sécurité nationale chinoises », a affirmé mercredi Mao Ning.