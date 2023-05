Douze millions d’eurosalloués à l’amélioration dela cybersécurité des PME : «Nous sommes allés chercher des plans ambitieux»

Au total, 12 millions d’euros seront consacrés, entre autres, à un nouveau site Internet, une campagne de sensibilisation annuelle et des projets innovants, indiquent-ils dans un communiqué. Plus d’une PME sur cinq a déjà été victime de cybercriminalité, selon les ministres. Et près de la moitié des PME et des TPE risquent de perdre leurs données lors d’une cyberattaque.

« Nous sommes allés chercher des plans ambitieux pour augmenter la cyber-résilience, et nous les avons trouvés. Nos PME et indépendants pourront récolter les fruits de ces projets, qui fournissent des outils à la fois techniques et organisationnels pour accroître la cybersécurité des PME et les accompagner au mieux », déclarent-ils.